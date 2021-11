Inter, primo ‘acquisto’ per Inzaghi: firma entro il prossimo weekend

Il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic vicino al rinnovo: la firma potrebbe arrivare già entro la fine della prossima settimana

In casa nerazzurra sono tanti i fronti aperti. La squadra di Simone Inzaghi negli ultimi giorni sembra aver raggiunto la velocità di crociera. La vittoria in campionato contro il Napoli, che ha riavvicinato l’Inter alla testa della classifica, e la qualificazione agli ottavi di Champions League hanno dato una grossa iniezione di fiducia alle ambizioni interiste. Non solo il lato sportivo però nel mirino della dirigenza, che in prospettiva calciomercato e dintorni si sta già muovendo. Beppe Marotta non perde di vista neppure il capitolo rinnovi.

Inter, Brozovic ad un passo dal rinnovo: il centrocampista resterà nerazzurro, firma in arrivo

Il direttore generale dell’Inter si occuperà a breve del rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista, infatti, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe già arrivare entro la fine della prossima settimana. Il calciatore è in scadenza a giugno pertanto i nerazzurri hanno tutto l’interesse di accelerare i tempi per toglierlo dal mercato (senza rinnovo, nei prossimi mesi potrebbe firmare per un altro club). Nella passata settimana, in sede si è già presentato il padre del calciatore che cura gli interessi del figlio. Lui e il legale della ‘Epic Team’ hanno intavolato un dialogo con l’Inter, iniziato con il piede giusto. La volontà di rinnovo pertanto potrebbe essere premiata nell’arco di pochi giorni.

Il 29enne di Zagabria, arrivato all’Inter nel 2016, fino a questo momento è sempre stato schierato titolare da Simone Inzaghi sia in campionato sia in Champions League. A riprova dell’importanza rivestita dal centrocampista croato nei piani tattici dell’Inter. Il calciatore al momento guadagna 3.50 milioni di euro netti a stagione.

Per il calciatore in passato ha fatto un tentativo pure la Juventus che dovrà ora scartarlo dalla propria agenda.