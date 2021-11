“Contatti con l’agente!”, Roma e Inter si sfidano per il ‘gioiello’ azzurro

Una delle rivelazioni di questo inizio stagione di Serie A è il centrocampista del Sassuolo Frattesi. Il calciatore piace a Inter e Roma.

Il Sassuolo di Davide Dionisi sta faticando ad ingranare in questo inizio di stagione, ma nonostante le difficoltà di classifica, sta mettendo in mostra diversi calciatori. Uno di questi è senza dubbio Davide Frattesi, autore già di 3 gol in questo inizio di stagione. Il calciatore è finito nel mirino di Inter e Roma.

Le sue prestazioni lo hanno portato nel mirino della Nazionale e sia la dirigenza nerazzurra che quella giallorossa hanno chiesto informazioni al suo agente Giuseppe Riso. Il Sassuolo è ‘bottega gara’ ma i due club sono seriamente interessati. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

Roma, l’arma in più rispetto l’Inter per Frattesi

Frattesi è un calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma ed il club giallorosso detiene il 30 % sulla percentuale rivendita del calciatore del Sassuolo ad altri club.

Questa è senza dubbio un’ulteriore arma del club capitolino che, cosi come l’Inter, ha già inviato diverse volte osservatori a visionare il giovane e talentuoso calciatore.