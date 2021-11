“Jorginho peggio di Ventura, addio Mondiali”: Italia, la frustrazione dei tifosi

Le reazioni social, tra fiducia e scoramento, dei tifosi dell’Italia, e non solo, dopo il sorteggio dei play-off per i Mondiali di Qatar 2022.

Sarà Italia-Macedonia del Nord il primo match dei play-off per il Mondiale di Qatar 2022. Poi la vincente se la vedrà con la vincente tra Portogallo e Turchia. Il CT Mancini ostenta fiducia, mentre sui social l’umore è abbastanza pessimo.

I tifosi neutrali tendono a parteggiare per il Portogallo, preoccupati per un Cristiano Ronaldo a rischio ultimo mondiale in carriera. Non mancano comunque coloro che invece parteggiano per l’Italia. Un mondiale senza i campioni d’Europa, secondo diversi tweet, sarebbe un mondiale “monco”.

Tra i tifosi italiani serpeggia una certa delusione. Qualcuno addirittura, oltre ad esternare pessimismo, ha deciso già di puntare il dito sull’eventuale capro espiatorio designato: Jorginho e la sua poca mira dagli undici metri.

Pensavamo di aver toccato il fondo con Ventura, invece Jorginho è riuscito a fare di peggio. Ora è come tirare la monetina — Enrico Marignani (@EnricoMarignani) November 26, 2021

Play-off Mondiali, il sentiment italiano sui social

Molti tweet si concentrano immancabilmente su Cristiano Ronaldo. Qualcuno mette già le mani avanti e parla in maniera complottista di sceicchi qatarioti che non possono non avere Ronaldo ai mondiali. Altri invece puntano sulla coppia Bonucci-Chiellini e sulla loro conoscenza di Cr7 per fermarlo.

In generale prevale un pizzico di pessimismo. Il sorteggio poteva certamente riservare avversari migliori. La prospettiva di un dentro o fuori contro una squadra di assoluto livello come il Portogallo non è delle migliori. E infatti c’è chi la chiude in maniera lapidaria. O forse è solo scaramantico.