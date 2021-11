“Non è disponibile”: odore di cessione, Allegri secco in conferenza

Ramsey è sempre più un caso tra le fila della Juventus: decisivo in Nazionale, assente tra i bianconeri. Allegri ha parlato del suo futuro.

La permanenza di Aaron Ramsey in casa Juventus appare ormai sempre più in bilico. Da uomo chiave del Galles, il centrocampista poi scompare tra gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese, infatti, ha parlato poco fa in conferenza stampa anche di lui, in vista della sfida che la Juve affronterà contro l’Atalanta domani alle ore 18. Sarà una prova importante per comprendere quanto e se la squadra abbia effettivamente reagito dopo il ko rimediato in Champions con il Chelsea.

Juventus, il punto su Ramsey: parla Allegri in conferenza

Il big match di Serie A tra Juventus e Atalanta sarà indispensabile per cercare di capire come entrambi i gruppi abbiano reagito dopo le partite di Champions (in cui l’Atalanta ha pareggiato 3-3 contro lo Young Boys, mentre la Juve ha perso 4-0 contro i Blues). La Juventus, specialmente, è chiamata a reagire e Allegri ha parlato così in conferenza alla vigilia della sfida: “Domani è partita tra due squadre che lottano per il quarto posto, all’Atalanta vanno fatti i complimenti perché sono anni che ottengono risultati importanti. Partita difficile, con loro è sempre complicato, serve giocare bene tecnicamente“.

Allegri, inoltre, fa un punto su chi ci sarà e chi sarà invece assente. In modo particolare, ha risposto secco alla domanda che gli è stata rivolta sulle condizioni di Ramsey, ormai sempre più vicino all’addio alla Juventus: “Ramsey ha questo problema al flessore che ha rimediato al rientro dalla Nazionale, non è disponibile. Dybala è in buona condizione e credo che partirà dall’inizio. Arthur? Di lui sono contento perché è un professionista serio, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente“.