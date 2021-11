Perché il Mondiale in Qatar sconvolgerà la vostra estate

L’Italia di Mancini spera di parteciparvi, ma il prossimo Mondiale sconvolgerà comunque la vostra estate: scopriamo perché

Mettetevi comodi e stateci più di quanto non possiate fare la prossima estate. Perché col Mondiale invernale, in Qatar, cambieranno le vostre abitudini. Si comincia il 21 novembre 2022, si finisce il 18 dicembre, prima di Natale, nel bel mezzo della stagione. La prossima estate verrà stravolta dall’avvio precoce ma necessario del campionato di Serie A. Quando? Forse anche prima di Ferragosto.

L’indiscrezione arriva da ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola. L’idea è di cominciare nel weekend tra il 13 e il 14 agosto per arrivare preparati alla sosta. Un aspetto, questo, da chiarire. Quando si fermerà il campionato? In Premier League già si conoscono le date: la pausa ci sarà ad una settimana dall’inizio del Mondiale. In Italia quasi certamente prima. Quindi bisognerà anticiparsi per incastrare le 38 giornate e certamente si finirà tardi, a giugno inoltrato.

Le tappe verso il prossimo Mondiale

L’auspicio di tutti gli italiani, già costretti a questo inedito sacrificio estivo, è quello di poter assistere anche ad almeno tre partite della propria Nazionale. L’ultima volta è accaduto nel 2014 e, se non dovessero riuscirci l’anno prossimo, potrebbero rifarlo solo nel 2026.

Non il massimo delle prospettive. Oggi l’Italia conoscerà il nome dei rivali per gli spareggi, a marzo ci si giocherà tutto per volare in Qatar. Semifinale (in casa) e poi finale contro chi e chissà dove. L’importante è arrivarci. Poi, nel caso, il Mondiale. Quando qui sarà pieno inverno. Mentre l’estate la vivremo a metà.