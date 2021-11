Mondiali, Mancini gelato dal Portogallo: le risposte su Joao Pedro e i rigori

Il sorteggio del play-off mondiale ha messo nello stesso mini-girone Italia e Portogallo. Le reazioni a caldo del CT degli Azzurri Roberto Mancini.

Sarà Italia-Macedonia del Nord il primo match del play-off per i Mondiali di Qatar 2022. Poi, qualora gli azzurri superassero il primo ostacolo, sotto con la finale del mini-girone con la vincente tra Portogallo e Turchia. In entrambi i casi il match sarà in trasferta.

Un sorteggio non clemente per l’Italia, come ha subito osservato il CT Mancini, il quale però non vuole certo fasciarsi la testa prima di essersela eventualmente rotta. “Siamo fiduciosi e positivi, soprattutto in questi momenti.” ha dichiarato l’allenatore azzurro.

Prima del Portogallo o della Turchia c’è però la Macedonia del Nord, con il match da giocare a Roma. “Hanno fatto un ottimo percorso. Dovremmo fare una grande partita, poi dopo vedremo chi ci sfiderà in finale. Il Portogallo l’avremmo evitato volentieri, ma penso pure loro possano dire lo stesso. Non credo gli faccia piacere giocare contro di noi.”

Mancini tra Joao Pedro e rigori

Un passaggio poi sulle difficoltà in attacco e sulla potenziale convocabilità di Joao Pedro, nome di cui si è parlato molto in ottica nazionale: “Vedremo, è un giocatore bravo che conosce il calcio italiano. Ma non è che quelli che abbiamo adesso non lo sono”.

Infine l’argomento tabù: i calci di rigore. Gli stessi che, contro la Svizzera, ci sono costati la qualificazione diretta. Anche qui però Mancini non mette il carro davanti ai buoi: “Prima di pensare a chi farlo tirare, speriamo che ce lo diano”.