Mondiali, il peggior scenario possibile per l’Italia ora è ufficiale

Uno degli scenari più complicati che potevano prospettarsi ora è ufficiale: se l’Italia andrà in finale se la giocherà con il Portogallo.

Questo pomeriggio si sono tenuti i sorteggi dei playoff in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar che si terranno a marzo. L’evento tanto atteso dalle 12 nazionali ancora in bilico si è tenuto a Zurigo, in Svizzera. Marzo sarà quindi l’ultima possibilità da giocare al meglio per poter raggiungere le altre big già qualificate e per potersi giocare la propria chance. Il gruppo azzurro cercherà di fare di tutto per dimostrare la propria compattezza anche in una competizione tanto importante come quella dei Mondiali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali, l’Italia può incontrare il Portogallo nell’eventuale finale di qualificazione

I sorteggi di questo pomeriggio hanno decretato le sorti dell’Italia. Il gruppo di Roberto Mancini infatti appartiene ora ufficialmente al Gruppo C e con gli azzurri ci sono il Portogallo, la Macedonia del Nord e la Turchia. Tra tutte queste nazionali, inoltre, in caso di eventuale finale la vincitrice di una tra Portogallo e Turchia giocherà in casa l’ultima partita.

LEGGI ANCHE >>> “Proverò ad andarmene”: Donnarumma-Navas, il portiere non si trattiene

Dunque, se l’Italia (come tutta la nazione si augura) dovesse raggiungere l’ultima gara dei playoff non giocherà in casa e, nello scenario più difficoltoso, potrebbe incrociare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Gli altri gruppi invece sono così composti: Gruppo A

Scozia-Ucraina e Galles-Austria; Gruppo B Russia-Polonia e Svezia-Repubblica Ceca. Semifinale e finale saranno gare secche e si affronteranno perciò tra teste di serie (sei seconde migliori dei gironi) e non teste di serie.