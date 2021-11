Probabili formazioni e infortunati 14^ giornata: la decisione su Dybala

Tutte le probabili formazioni della 14^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Cagliari-Salernitana, poi a seguire super match tra Juventus-Atalanta, in programma sabato alle ore 18:00

Tutto pronto per l’inizio della 14^ giornata di Serie A. Occhi puntato sulla doppia super sfida tra Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio. Allegri potrebbe recuperare Dybala dal primo minuto. Nel Milan scalpita Messias, autore del gol decisivo in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Probabili formazioni 14^ giornata

CAGLIARI-SALERNITANA

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Caceres, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Gondo; Bonazzoli, Simy.

EMPOLI-FIORENTINA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

SAMPDORIA-VERONA

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, de Roon, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.

VENEZIA-INTER

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

UDINESE-GENOA

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Magnanelli, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

SPEZIA-BOLOGNA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Colley.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

ROMA-TORINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti.

NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Petagna, Mertens.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Infortunati 14^ giornata: Dybala e Lorenzo Pellegrini in dubbio

Punto interrogativi sui possibili recuperi di Dybala e Chiellini in vista della sfida tra Juventus-Atalanta. Allegri scioglierà i dubbi solo poche ore prima della gara. La Roma potrebbe fare a meno di Pellegrini, leggermente acciaccato. Mourinho potrebbe rischiare comunque il centrocampista in vista del match contro il Torino. Confermato il lungo stop per Osimhen: l’attaccante nigeriano potrebbe tornare in campo solamente nel 2021 tra circa due mesi.