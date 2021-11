“Non vinceranno mai…”: PSG, ecco la ‘sentenza’ che gela Pochettino

Il PSG non è riuscito a trionfare contro il Manchester City in Champions League e secondo l’ex capitano del Liverpool il motivo è chiaro.

Nonostante i grandi e altisonanti rinforzi, uno su tutti Leo Messi, il PSG sembra essere avvolto da una maledizione in campo internazionale. La squadra di Mauricio Pochettino è stata costretta a soccombere per 2-1, durante lo scontro con il Manchester City in Champions League. Sconfitta che posiziona i francesi secondi nel girone, quando manca soltanto una giornata alla chiusura della fase.

Champions League, dura critica di Carragher al PSG

Jamie Carragher, ex capitano e difensore del Liverpool, ha parlato proprio della situazione del ricco PSG, intervenendo ai microfoni di ‘Paramount Plus’ duramente: “Non vinceranno mai la Champions League. Non possono se giocano con tre calciatori che passeggiano in campo. Nessuna squadra può permettersi giocatori che fanno questo e per i quali i compagni devono lavorare il doppio”.

L’ex calciatore ha poi riflettuto sulle squadre che, a suo parere, possono invece considerarsi seriamente candidate per il titolo: “Sono Manchester City, Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco e nessuna di questa ha giocatori in squadra che fanno come quelli del PSG. I parigini hanno tre calciatori che passeggiano quindi non hanno alcuna possibilità di vincere la Champions. Io posso capire tale atteggiamento da Messi ma non da Mbappé. Lui ha 22 anni e non 34. Dovrebbe correre per il campo, il suo atteggiamento non mi piace”.