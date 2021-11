“PSG, ho deciso il mio futuro”: l’annuncio del campione spiazza tutti

La stella argentina Angel Di Maria ha parlato del suo futuro al PSG giurando fedeltà alla società dello sceicco.

Angel Di Maria è uno dei perni del Psg di Mauricio Pochettino e più volte in queste settimane ha parlato del suo rapporto con il club transalpino. Intervenuto ai microfoni di RMC Sport l’ex stella del Real Madrid ha trattato di tanti temi, dalla sua permanenza al club fino a Lionel Messi. Ecco le sue parole:

“La concorrenza? Quando ci sono giocatori del genere è normale doversi mettere in fila, devo fare del mio meglio per far parte dell’undici titolare e non è facile. Io faccio il massimo e cerco di dare il maggior numero di opzioni al mio tecnico”.

Di Maria e le parole di fedeltà al PSG

Angel Di Maria ha parlato poi riguardo alla questione rinnovo lasciando intendere di voler continuare ancora per diverso tempo la sua avventura con i parigini. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho un anno in più facoltativo, se tutti saranno d’accordo resterò. Sono andato via male dal Real e dal Manchester United; se dovessi tornare in Argentina, lo farei uscendo dalla porta principale. Spero comunque di restare un altro anno. L’obiettivo è lottare per vincere la Champions League. Non è facile stare 7 anni nello stesso club, a volte serve qualcosa di nuovo, un cambiamento. Ma mi sento parigino”