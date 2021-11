Serie A, caos Covid: il giocatore è positivo, il comunicato del club

Guai in vista per l’Hellas Verona di Igor Tudor. Il club di Serie A ha riscontrato una positivtà al Covid nel gruppo squadra: il comunicato.

Brutte notizie in arrivo per l’Hellas Verona di Igor Tudor. Il club scaligero, alla vigilia del match contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, deve fare i conti con un caso di positività al Covid-19. Qualche giorno dopo la negativizzazione dell’allenatore, a rovinare i piani della società è il tampone molecolare positivo del centrocampista Martin Hongla. Il ventitreenne calciatore, il cui cartellino è di proprietà dell’Anversa, è risultato positivo al Coronavirus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Hongla del Verona è positivo al Covid-19

A comunicare la notizia ai tifosi e alla stampa è lo stesso Hellas Verona che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’accaduto.

LEGGI ANCHE >>> “Ho pianto, non potevo immaginarlo”: Papu Gomez, rivelazione in diretta tv

Di seguito la nota del club: “Verona – Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Hongla è risultato positivo a test diagnostico per COVID-19. Il centrocampista gialloblù, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.