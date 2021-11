Superlega, ancora un tonfo: che ‘assist’ per FIFA e UEFA

Continuano le polemiche sulla Superlega e sempre più enti si schierano contro la possibilità di creare questa nuova lega europea.

Sono passati mesi dalla sua nascita ma si continua a discutere riguardo la Superlega. Ci sono sempre più organi nazionali ed internazionali e crescono i pareri negativi sull’argomento.

Nelle ultime ore anche l’Antitrust si è schierato apertamente contro la Superlega fornendo in pratica un ‘assist’ agli altri come FIFA ed UEFA, in generale in competizione con questa nuova lega. Secondo quanto riporta il sito Mlex l’Antitrust ritiene legittimo le azioni dell’UEFA di difendere i propri interessi ed attaccare la Superlega a causa di una minaccia alla competizione.

Superlega, nuova batosta per la Juventus e gli altri club

Nonostante Juventus, Real Madrid e Barcellona (i tre club promotori di questa nuova organizzazione) spingano ancora per la nascita di questa nuova lega arrivano sempre più note negative e contro l’evento.

La principale critica alla Superlega da parte dell’antitrust era la mancanza di un progetto tendente al merito sportivo con promozioni e retrocessioni, ma invece una lega chiusa con mancanza di questo progetto.