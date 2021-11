Mondiale, dove si gioca l’eventuale finale playoff tra Italia e Portogallo

Il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 dice male all’Italia di Roberto Mancini che potrebbe sfidare Cristiano Ronaldo.

Nella giornata odierna si è tenuto il sorteggio per i Playoff validi per la qualificazione al prossimo Mondiale che si terrà nel 2022 in Qatar. Il sorteggio non poteva essere peggiore per l’Italia di Roberto Mancini che ha pescato come testa di serie nel suo girone (ogni gruppo prevedeva due squadre teste di serie e due non teste di serie) il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Italia e Portogallo ospiteranno in una sorta di semifinale del proprio girone rispettivamente Macedonia del Nord e Turchia e partono quindi da favorite nei loro incontri.

Italia, una nuova beffa per la finale

Nelle ultime ore sui social si è creata una sorta di confusione riguardo l’eventuale finale che gli azzurri dovrebbero svolgere contro una tra il Portogallo di CR7 e la Turchia di Hakan Calhanoglu.

Il sorteggio ha detto male agli azzurri anche per l’eventuale finale: la squadra di Mancini dovrà andare in trasferta a Lisbona o Istanbul con Portogallo e Turchia che, in caso di passaggio del turno, disputeranno la finale Playoff in casa. Un’ulteriore tegola per la Nazionale campione d’Europa con Mancini costretto ad una vera e propria ‘impresa’ per avere l’accesso ai prossimi Mondiali.