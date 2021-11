Empoli-Fiorentina, colpo di scena: l’allenatore piange in diretta

Il tecnico dell’Empoli Andreazzoli si è commosso nel post-partita dopo la vittoria con la Fiorentina. Ieri notte si è spento il fratello.

Clamorosa quanto rocambolesca vittoria dell’Empoli che nel derby toscano vince in rimonta e batte per 2 a 1 la Fiorentina. Il club gigliato era passato in vantaggio nella ripresa grazie al solito Dusan Vlahovic, ma i padroni di casa hanno incredibilmente ottenuto il successo.

A decidere il match sono state le reti negli ultimi minuti di Bandinelli e Pinamonti che hanno regalato il successo all’Empoli. I calciatori hanno dedicato la vittoria al tecnico Andreazzoli che, nella giornata di ieri, ha perso l’amato fratello.

Empoli, le parole di Andreazzoli nel post partita

Nel post partita il tecnico dell’Empoli Andreazzoli è scoppiato in lacrime commuovendosi e ringraziando i tifosi ed i calciatori per un particolare gesto: “Una dedica? Volevo ringraziare i nostri tifosi che mi hanno fatto una sorpresa stanotte con uno striscione. Grazie per tutte le testimonianze di affetto”.

Parlando poi del match Andreazzoli ha commentato: “Spesso non abbiamo ottenuto le soddisfazioni che meritavamo, però ci siamo sempre detti contenti dei comportamenti dei ragazzi perché portano lontano e oggi hanno dimostrato che non mollano mai, che ci credono e che siamo una squadra”.