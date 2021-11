Due rimonte clamorose e fatali: piangono Vlahovic e il Verona

Sconfitta a sorpresa della Fiorentina di Vlahovic che cade nel finale, vince la Sampdoria trascinata da un grande Candreva

Clamoroso successo dell’Empoli nel derby contro la Fiorentina. I toscani ribaltano un match che sembrava perso negli ultimi minuti e battono per 2 a 1 il club gigliato. I viola passano in vantaggio con il solito Vlahovic che sembra trascinare i viola al successo ma succede tutto nel finale.

A tre minuti dal termine Terracciano va a vuoto e Bandinelli firma il pari, poi nel finale al 90 minuto Pinamonti realizza la rete di una clamorosa quanto insperata vittoria. Nel finale non basta l’assalto gigliato e va all’Empoli il derby toscano.

Non solo Vlahovic, cade anche il Verona a Genova

Vittoria fondamentale in rimonta per la Sampdoria che trova tre punti fondamentali in zona salvezza. Il club blucerchiato salva la posizione di D’Aversa e ottiene il successo grazie ad un super Candreva, autore di un gol ed un assist.

Dopo la rete iniziale del Verona che passa in vantaggio con Tameze si scatena il club blucerchiato. La Sampdoria pareggia prima con Candreva e poi chiude il match con le reti di Bereszynski e Murru,subentrato nel finale ed autore del tris. Con questi tre punti la Sampdoria risale in classifica.

Serie A, la classifica attuale

Napoli 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Fiorentina* 21, Roma 22, Lazio 21, Juventus 21, Verona* 19, Empoli* 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo 15, Sampdoria* 15, Venezia 15, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari 8, Salernitana 8

Una partita in più=*