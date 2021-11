Pepito Rossi torna al gol in Italia, e ci scende una lacrima di rimpianto

Alla sua seconda presenza stagionale Giuseppe Rossi torna al gol. L’ex stella del calcio italiano torna al gol dopo diversi anni.

Poteva essere una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale di Roberto Mancini, ma il destino non è mai stato ‘troppo buono’ nei suoi confronti. Giuseppe Rossi è sempre stato considerato un talento cristallino, ma la sua carriera è stata costellata da una serie di gravi infortuni.

Nella giornata odierna ‘Pepito’ è tornato al gol in Italia, con la maglia del suo nuovo club, la Spal. Il giocatore italo-americano, subentrato nella ripresa, ha siglato la rete che ha definito l’1 a 0 per il club estense nella trasferta di Cosenza. Una rete che ha subito portato tre punti alla sua squadra.

Rossi, oltre 1000 giorni dall’ultimo gol in Italia

Sono trascorsi ben 1301 giorni dall’ultimo gol di Giuseppe Rossi in Italia. Era il 6 Maggio 2018 e l’attaccante siglò la rete del momentaneo 1 a 1 nella sfida del Ferraris tra il Genoa e la Fiorentina.

Rossi è reduce dall’ultimo triennio in MLS con il Salt Lake City ed ora è tornato al gol in Italia portandoci però l’ennesimo rimpianto per quello che (causa infortuni) purtroppo non è mai riuscito ad essere.