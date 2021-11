United-Rangnick? Guardiola ‘snobba’ i rivali: “Devo fare un pisolino…”

Pep Guardiola e la sua diplomazia in conferenza stampa: stavolta il catalano piazza la stoccata al Manchester United

Se la Manchester dei Citizens sta attraversando un periodo tutto sommato positivo, quella dei Red Devils, invece, rischia di affondare. Dopo l’esonero di Solskjaer, il quadro stagionale dello United è tutt’altro che incoraggiante. Un paradosso se si considera la faraonica campagna acquisti messa in campo dagli inglesi, nel corso dell’ultima sessione di mercato.

Adesso, la dirigenza del Manchester United sembra vicinissima ad abbracciare Ralf Rangnick come nuovo manager incaricato, anche se la short-list dei possibili candidati ha monopolizzato l’attenzione dei principali quotidiani internazionali. E persino quella dei rivali di sempre, seppur la ‘diffidenza’ di Pep Guardiola.

Lo United vicino a Rangnick? Guardiola ‘snobba’ i rivali in conferenza

“Se stessimo qui a parlare di tutti gli allenatori passati e accostati al Manchester United, ne parleremmo almeno per altre tre ore. E non posso, perché oggi pomeriggio devo fare un pisolino”. Ironizza così Pep Guardiola, alle domande giuntegli in conferenza stampa sul possibile approdo di Ralf Rangnick sull’altra sponda della città.

“Non lo conosco personalmente, ho parlato con lui una sola volta al telefono”, spiega Guardiola, che poi si concede ad un paio di complimenti verso il tedesco: “Il lavoro fatto alla Red Bull parla per lui, ma non commenterò nulla finché non sarà ufficiale. Per adesso l’allenatore dello United è Carrick e va rispettato in quanto tale”.