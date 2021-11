Inter, non ci sono dubbi sul rinnovo: annuncio in diretta

L’Inter lavora tanto ai rinnovi di contratto, anche per preservare il futuro della squadra di Simone Inzaghi. E’ arrivato l’annuncio di un giocatore nerazzurro.

In casa Inter si lavora al futuro. I rinnovi di contratto che sono ancora in ballo, quello che sarà il destino di un club che inevitabilmente ha bisogno di guardare avanti, anche perchè le avversarie continuano a galoppare. Il Napoli, cosi come il Milan, le romane, la Juventus e la solita Atalanta, tutte pronte a farsi sotto per i primi quattro posti. Cosi sale il livello della Serie A, e proprio per questo è necessario non restare paralizzanti in situazioni stagnanti.

L’addio di Lukaku, quello di Hakimi ed ovviamente i saluti di Antonio Conte, ma l’Inter ha saputo rialzarsi lavorando bene sul mercato, badando ai bilanci ma soprattutto dando un’accelerata considerevole anche sotto il punto di vista dei rinnovi. Quelli di Lautaro e Barella, in particolare, rappresentano un passo importante per il futuro della squadra. Proprio in questi minuti è arrivata la notizia riguardo quello che sarà un altro rinnovo certo, il tutto per bocca dello stesso protagonista.

Inter, Dimarco non ha dubbi ed aspetta il rinnovo

Federico Dimarco ha realizzato il suo sogno, quello di vestire la maglia dell’Inter e finalmente di mettere piedi nei piani alti del calcio italiano. Un passo doveroso all’età di 24 anni, viste anche le ultime annate che di sicuro hanno mostrato un giocatore pronto a mettersi alla prova.

Ai microfoni di Sky Sport, lo stesso ex Verona ha parlato della sua esperienza all’Inter, ma soprattutto di quello che sarà il rinnovo di contratto: “Una carica in più? Sicuramente, ho sempre sognato di restare qua. Non vedo l’ora”, le parole del giocatore. Insomma, un annuncio che sa di conferma.