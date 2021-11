“Dimissioni ed esonero”: ancora un crollo, Juventus nel caos

La Juventus ha perso anche questa sera contro l’Atalanta. E’ crisi nera per i bianconeri, in molti chiedono l’esonero di Allegri.

Dopo la cocente sconfitta in Champions League contro il Chelsea, la Juventus è caduta anche questa sera contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini è uscitia vittoriosa dall’Allianz Stadium grazie al gol di Zapata segnato alla mezz’ora del primo. A fine partita i bianconeri sono usciti dal campo accompagnati dai fischi dei tifosi presenti allo stadio.

Per la Juventus, con questa sconfitta, la qualificazione alla Champions League dell’anno prossimo si fa difficilissima. La squadra piemontese ha ben sette punti dall’Atalanta che occupa il quarto posto insieme all’Inter, che giocherà questa sera contro il Venezia di Zanetti in trasferta.

Dimissioni dirigenti ed esonero allenatore.

Serve un progetto tecnico serio.

L'epurazione di giocatori che con la Juve non c'entrano nulla.

E l'umiltà di dire che sono 4 anni che sbagliamo tutto o quasi.

Spiace per i tifosi di Allegri o di Agnelli, ma qui c'è in gioco la Juve. — 𝘀ciacquatevilabocca (@marcokaf) November 27, 2021

Oramai è chiaro

La Juve ha un disperato bisogno di qualcuno che capisca di calcio Perché i giocatori ci sono e non possono essere diventati brocchi O sarà fallimento

In tutti i sensi#juventusatalanta #juveatalanta pic.twitter.com/OtsFdLKvdo — Mariano (@Mariano_Amelio) November 27, 2021

Crisi Juventus, i tifosi chiedono l’addio di Allegri

Nonostante la cessione di Ronaldo, tutti si aspettavano qualcosa in più dalla Juventus di Allegri. Il tecnico toscano non è riuscito a dare un’identità alla squadra. La gara di questa sera della ‘Vecchia Signora’ è stata contraddistinta da una bruttissima prestazione, dove solo nei minuti finali c’è stato una sorta di risveglio.

Su Allegri i social si stanno scatenando, arrivando a chiedere le dimissioni o l’esonero dell’ex allenatore del Milan. La Juventus cercherà di riprendersi nelle prossime gare in cui affronterà la Salernitana in trasferta e il Genoa in casa. Partite che sembrano abbordabili, ma i bianconeri hanno già perso punti con le cosidette ‘squadre piccole’.