“Sconcertante, deve smetterla di…”: Juventus, inaspettato attacco di Mauro

Chiesa di nuovo nel mirino di Mauro, che nei giorni scorsi lo aveva definito “un grandissimo gregario”. Il pensiero dell’ex Juventus.

Nei giorni scorsi lo aveva criticato duramente, definendolo “un grandissimo gregario”. Oggi, l’ennesima stoccata tesa a sottolinearne i difetti. Federico Chiesa resta nel mirino di Massimo Mauro il quale oggi, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha analizzato la sfida in programma alle ore 18 che vedrà la Juventus affrontare l’Atalanta. Una sfida di fondamentale importanza per i bianconeri, che non possono più permettersi passi falsi in campionato (la vetta dista 11 punti).

Juventus, Chiesa ancora una volta nel mirino di Mauro

“Nella Juve – sono le parole di Mauro – può deciderla Chiesa: tatticamente è la gara adatta a lui. Ma a Londra la sua prestazione mi ha sconcertato: deve smettere di protestare e diventare leader con gli atteggiamenti giusti”. Nella Dea, invece, fari puntati su Ruslan Malinovskyi. “Probabilmente andrà in panchina, ma è talmente bravo che può decidere la gara in pochi minuti con un dribbling, un tiro, una giocata”.

La gara metterà di fronte due concezioni e filosofie di gioco diametralmente opposte. “Sarà molto interessante vedere se Allegri riuscirà a mettere in difficoltà Gasperini, a far diminuire la velocità dei nerazzurri come accadde al Chelsea nella gara d’andata di Champions. Di sicuro non basterà la Juve vista a Roma: serve di più, anche perché si giocherà a un ritmo alto. E la Juve dovrà adeguarsi”.