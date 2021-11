La Juventus ha trovato il piano B a Vlahovic: la mossa di Cherubini

La Juventus ha scelto il piano B nel caso in cui non dovesse arrivare a Dusan Vlahovic: l’alternativa potrebbe essere Mitrovic del Fulham

Il profilo cercato dalla Juventus per risolvere il problema del gol ha un identikit preciso: calciatore potente e in grado di fare reparto da solo. La prima scelta rimane Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina stuzzica le fantasie di Cherubini e del resto della dirigenza juventina ma costa molto. L’alternativa gioca in Inghilterra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, anche il piano B a Vlahovic per l’attacco parla slavo: occhi su Aleksandar Mitrovic del Fulham

L’attaccante che fa gola alla Juventus è Aleksandar Mitrovic. Il calciatore serbo del Fulham ha da poco qualificato la sua nazionale per il prossimo Europeo. Ha vari estimatori in Europa, tra i quali il Villarreal. Piace anche alla Juventus, come riferito da ‘TuttoSport’. Il quotidiano torinese ha raccontato infatti che Federico Cherubini è rimasto un giorno di più a Londra dopo la sfida con il Chelsea. Ne ha approfittato per incontrare alcuni agenti. Ha parlato pure di Mitrovic, alternativa a Vlahovic. Il calciatore serbo, 27 anni, gioca dal 2017 nel Fulham con cui al termine della scorsa stagione è precipitato nuovamente in Championship.

Per quel che riguarda il capitolo uscite, i giocatori interessati sono Ramsey e Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> I Mondiali cambiano la Serie A: l’ultima ipotesi sulle date

Aleksandar Mitrovic sta vivendo un periodo di forma straordinaria. L’attaccante serbo ha segnato finora 21 reti in 18 partite di Championship. Il calciatore nella passata stagione ha totalizzato invece tre gol in Premier League subentrando spesso dalla panchina.

Due anni fa, sempre in Championship, chiuse il campionato con 26 gol contribuendo in maniera notevole alla promozione del Fulham. La cifra è stata già quasi pareggiata a poco meno della metà della stagione in questa edizione della serie cadetta inglese.