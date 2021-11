“Vogliono la vendetta”: PSG, battaglia di mercato in arrivo

Il PSG pronto a scippare Vinicius al Real Madrid: trattativa che può sbloccarsi sulla base di 17 milioni netti all’anno.

Il Paris Saint Germain non intende subire, in maniera passiva, il trasferimento a parametro zero di Kylian Mbappé al Real Madrid. Il francese, come noto, fin qui ha rifiutato tutte le proposte ricevute dal club tese al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il suo obiettivo, infatti, è quello di trasferirsi alle Merengues in modo tale da uscire dall’ombra di Neymar e Lionel Messi (con il quale i rapporti sono tutt’altro che amichevoli).

PSG, imminente l’assalto a Vinicius del Real Madrid

Mbappé, dal canto suo, aveva chiesto di poter andare via già in estate tuttavia l’operazione non si è concretizzata a causa del mancato accordo tra il PSG e la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il matrimonio andrà quindi in scena nel 2022, con i parigini che intendono rifarsi dello smacco subito andando all’assalto di una delle attuali stelle del Real Madrid. Si tratta, stando a quanto riportato da ‘Abc’, di Vinicius autore fin qui di una stagione da incorniciare: 10 gol e 7 assist in 18 presenze complessive tra Liga (5) e Champions League (5).

Il brasiliano è ritenuto il sostituto ideale di Mbappé e per questo motivo il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul piatto 17 milioni netti all’anno. Una cifra di molto superiore all’attuale ingaggio percepito da Vinicius (3.3) il quale, a questo punto, potrebbe essere tentato di accettare la proposta e trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Ad ogni azione corrisponde una reazione: la guerra tra il Real ed il PSG sta per iniziare.