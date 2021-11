Mbappé, la ‘bomba’ dalla Spagna: “Via dal PSG, ma non per il Real!”

Kylian Mbappé potrebbe approdare in Liga ma al Barcellona. Sorprendente ipotesi di ‘AS’, che vede i blaugrana in possibile vantaggio sul Real Madrid.

Il desiderio dichiarato di Kylian Mbappé per la sua carriera di calciatore è quello di vestire la maglia del Real Madrid. Il calciatore del PSG non nasconde più le sue intenzioni, che potrebbero divenire realtà tra qualche mese. A giugno del 2022, infatti, il suo contratto con i francesi scadrà e già da gennaio potrà lavorare col suo entourage per l’approdo in Liga, ma sorprendentemente secondo le ultime indiscrezioni potrebbe finire in un’altra squadra iberica.

Mbappé in Liga ma non al Real: ipotesi Barcellona

In base a quanto scrive ‘AS’, tra circa un mese e mezzo, gennaio 2022, Mbappé sarà libero di accordarsi con una nuova squadra per il futuro e tante squadre cercheranno di accaparrarsi il fuoriclasse classe 1998, tra cui anche il Barcellona. La squadra blaugrana, infatti, è alla ricerca di un profilo che possa ridestare le sue sorti, dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata come risultati e appeal.

La strategia sarebbe quella di avvalersi dell’appoggio dell’intermediario israeliano, Pini Zahavi, il quale ha contribuito al passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG per oltre 200 milioni di euro. Una simile strategia potrebbe favorire il trasferimento di Mbappé con un bonus di 90 milioni. Offerta così superiore a quella del Real Madrid, che pare possa arrivare “soltanto” a 40 milioni di euro in termini di bonus. Tuttavia, questo è il campo delle ipotesi e delle proiezioni, poiché la situazione economica dei catalani è piuttosto complessa e racconta un’altra storia.