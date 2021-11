“Solo Messi ha fatto meglio”: Inter, il particolare record che fa esultare Inzaghi

Calhanoglu è stato il migliore in campo nell’Inter di Inzaghi contro il Venezia ed ha anche raggiunto un importante record.

L’Inter ieri ha battuto 0-2 il Venezia con la rete segnata nel primo tempo da Calhanoglu e con il rigore realizzato nei minuti di recupero da Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno meritato il successo contro la squadra di Zanetti e si sono portati, in attesa delle gare di oggi, ad uno solo punto sia dal Napoli che dal Milan.

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso una super settimana: dopo la vittoria contro il Napoli, il successo con lo Shakhtar di De Zerbi e il conseguente passaggio agli ottavi di Champions League,e i tre punti di ieri rimediati contro il Venezia. Tra gli uomini più in forma dell’Inter c’è sicuramente Calhanoglu.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Inzaghi si coccola Calhanoglu: il turco ha segnato 26 gol dalla distanza

Secondo quanto raccolto da ‘OptaPaolo’, Calhanoglu, dopo la rete di ieri sera, ha segnato il suo 26esimo gol dalla distanza, partendo dalla stagione 2013/14. L’ex Milan ha raggiunto il suo compagno di squadra Eriksen, mentre al comando di questa speciale classifica c’è Messi. L’argentino è irraggiungibile, visto i suoi 61 gol segnati dalla distanza.

LEGGI ANCHE >>> Inter, si fa male il titolare e Inzaghi trema: “C’è preoccupazione…”

Calhanoglu è passato all’Inter l’estate scorsa da giocatore svincolato dopo non aver raggiunto l’accordo con il Milan per il prolungamento del contratto. I tifosi rossoneri non hanno preso per niente bene questa scelta del turco. Il calciatore ha segnato tre gol nelle ultime tre gare giocate dall’Inter in campionato.