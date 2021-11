Inter, si fa male il titolare e Inzaghi trema: “C’è preoccupazione…”

La vittoria col Venezia ma anche una cattiva notizia. Cosi in casa Inter c’è preoccupazione per le condizioni di un nerazzurro.

Non ci sono buone notizie in casa Inter. Certo, la vittoria contro il Venezia dà modo alla squadra nerazzurra di poter avvicinare ulteriormente Napoli e Milan, che al momento distano soltanto due punti in classifica. Una galoppata importante per i ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno dimostrato di aver messo alle spalle un avvio di stagione con qualche tentennamento di troppo.

Un successo targato Lautaro e Calhanoglu, due giocatori che in questa prima parte di stagione hanno dato un contributo importante alla causa nerazzurra. In attesa di capire quale sarà la risposta di Napoli e Milan, che ora dovranno difendere a denti stretti la vetta della classifica, non arrivano buone notizie per l’allenatore ex Lazio.

Inter, si fa male Darmian: Inzaghi preoccupato

Nel corso del secondo tempo della sfida contro il Venezia, a farsi male è stato Matteo Darmian. L’esterno nerazzurro si è fatto male da solo, costretto ad uscire intorno al 70esimo minuto. Una tegola che non ci voleva, soprattutto per il fitto calendario che vedrà proprio l’Inter protagonista nelle prossime settimane.

“Dispiace per Darmian. Ha sentito tirare, speriamo non sia niente di grave. C’è un po’ di preoccupazione“, le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. Una preoccupazione ovviamente giustificata, visto anche il grande contribuito dato da Darmian in questa prima parte di stagione. Un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.