Donnarumma, ufficiale: la decisione del PSG dopo due partite di stop

Donnarumma torna tra i pali nella sfida di Ligue 1 contro il Saint-Étienne penultimo: gastroenterite alle spalle, Navas torna in panchina.

Esistono due scuole di pensiero molto diverse tra loro su come debba essere composta una squadra vincente. Chi sostiene che è bene avere gerarchie ben definite tra titolari e riserve e chi afferma che sia meglio avere almeno 22 “titolari” in costante competizione tra loro.

Di certo il PSG ha scelto questa seconda opzione, collezionando negli anni stelle in abbondanza. Una delle ultime si chiama Gianluigi Donnarumma ed è stato strappato a parametro zero dal Milan e dalla Serie A dopo aver vinto EURO 2020 da miglior giocatore del torneo. Neanche lui è certo di una maglia da titolare a Parigi.

PSG, Donnarumma di nuovo titolare. E c’è Sergio Ramos

Contro il Saint-Étienne penultimo in classifica nella Ligue 1, oggi alle 13, Gigio sarà comunque titolare, tornando tra i pali dopo le due gare saltate contro Nantes in campionato e Manchester City in Champions. Pochettino tornerà ad affidarsi al portiere azzurro, anche se il duello con Navas dovrebbe continuare anche nelle prossime settimane.

Per il resto la formazione prevede anche un’altra grande novità: Sergio Ramos, arrivato in estate e fino a oggi sempre ai margini a causa di un infortunio, sarà in campo dal primo minuto. Lo spagnolo farà coppia con Marquinhos al centro della difesa e potrà registrare così la sua prima presenza con il PSG. Hakimi e Bernat terzini, Danilo e Gueye in mediana a supporto dello strepitoso poker d’attacco composto da Di Maria, Messi, Neymar e Mbappé.