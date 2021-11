“Stop lungo per il top”: Juve, terribile notizia per Allegri

Federico Chiesa rischia il lungo stop. Queste le prime informazioni sull’infortunio del calciatore della Juventus, durante la sfida contro l’Atalanta.

Pessime notizie giungono per la Juventus in merito alle condizioni di Federico Chiesa. La squadra di Max Allegri contro l’Atalanta ha sofferto la quinta pesante sconfitta stagionale, ma non è l’unica cattiva notizia per la squadra. Durante il match, infatti, hanno lasciato il campo sia Chiesa che McKennie a causa di infortunio.

Infortunio Chiesa: la Juventus teme un lungo stop

🔴 Federico #Chiesa sta facendo esami al J Medical: si teme uno stop lungo. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 28, 2021

Problema al flessore e botta al ginocchio, erano state le rispettive prime notizie date dall’allenatore in conferenza stampa, tuttavia la situazione per Federico Chiesa sembra essere più complicata del previsto nonostante inizialmente il timore l’abbia suscitato lo statunitense. Il calciatore, infatti, ha lasciato la squadra durante il match, uscendo accompagnato dal campo durante il primo quarto d’ora del secondo tempo per una probabile distorsione.

Giovanni Albanese, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Twitter sui primi esami svolti dall’attaccante Federico Chiesa al J Medical questa domenica mattina. Nessuna diagnosi ma arriva la prima risposta: probabile lungo stop per l’attaccante. In attesa di conoscere i dettagli attraverso il club pare che i primi risultati dei test in corso non siano positivi. Per Allegri si avvicenda un finale dell’anno piuttosto complesso.