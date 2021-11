La nuova squadra di Haaland che fa arrabbiare CR7

Erling Haaland è in cima alla lista del nuovo tecnico dello United Rangnick. Una brutta notizia per Ronaldo… e anche per la Juve.

Erling Haaland è uno degli attaccanti più forti e promettenti al momento. Nonostante le delusioni con la maglia della nazionale norvegese, la punta si sta abbondantemente togliendo soddisfazioni con il club. Il Dortmund infatti è stato letteralmente trascinato dalla sue reti negli ultimi mesi.

Naturale quindi che Haaland abbia attirato diverse big pronte a fare follie pur di strapparlo alla Bundesliga. Una di queste, stando al Telegraph, sarebbe il Manchester United di Ralf Rangnick. Il neo tecnico sarebbe infatti pronto a fare follie pur di averlo.

Rangnick non ha mai fatto mistero di preferire giocatori giovani e con ampi margini di miglioramento. Non una bella notizia quindi per Cristiano Ronaldo che potrebbe essere messo in secondo piano dalla linea verde di Haaland.

Haaland nel mirino dello United. Juve tagliata fuori?

L’interessamento dello United per Haaland rischia però di complicare anche i piani di mercato dell’ex squadra di Cristiano Ronaldo: la Juve. L’attaccante norvegese infatti era da tempo nel mirino dei bianconeri e quest’ulteriore inserimento rischia di far scivolare la Juve ancora più dietro nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

Al momento la Juve deve fare i conti con un attacco poco incisivo, in cui Morata e Kean non sono in grado di dare l’apporto che la scorsa stagione ha dato Ronaldo. Per questo l’idea Haaland, per quanto costosa, era rimbalzata dalle parti di Vinovo. Adesso però, con lo United pronto a fare follie, le strategie bianconere dovranno giocoforza cambiare.