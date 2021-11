Il primo sgarbo a Ronaldo dopo l’arrivo di Rangnik allo United

In attesa di Rangnick, il primo match in Premier del dopo Solskjaer non parte bene per Ronaldo. Il portoghese inizia in panchina Chelsea-United.

Con Solskjaer che ha terminato la sua avventura sulla panchina del Manchester United e con il nuovo ciclo di Rangnick che inizierà tra poco, i Red Devils affrontano il Chelsea con l’allenatore ad interim Carrick in panchina.

Per Carrick però è già tempo di una prima scelta impopolare: panchina per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese infatti non compare nelle formazioni ufficiali del match contro il Chelsea.

Non avendo problemi fisici, si tratta essenzialmente di una scelta tecnica. Durante la precedente gestione Ronaldo era sempre stato al centro del progetto tecnico, anche a costo di sacrificare l’equilibrio della squadra. Che le gerarchie in casa United stiano per cambiare?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo “vecchio”, la frase incriminata di Rangnick

D’altronde che Rangnick sia un allenatore a cui piace lavorare con i giovani non è un mistero. Cristiano Ronaldo, nonostante le sue indiscutibili qualità tecniche, è un calciatore ormai 36enne. E qualcuno ha già ipotizzato una convivenza difficile con la filosofia “verde” del prossimo allenatore dello United.

LEGGI ANCHE >>> Milan, assist a Napoli ed Inter: crollo col Sassuolo. Esulta anche Mihajlovic

Addirittura è stata ripescata una frase che Rangnick disse durante un’intervista nel 2016. Alla domanda su ci preferisse tra Messi e Ronaldo, l’allora tecnico del Lipsia fu lapidario: “Nessuno dei due. Troppo vecchi”. E allora Ronaldo aveva solo 31 anni!