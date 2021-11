“Prima volta in questa stagione”: Milan, un dato spiega l’incubo Sassuolo

Una curiosa statistica collega il Milan al Sassuolo. I neroverdi si dimostrano una vera e propria bestia nera per la squadra di Pioli.

Dal Sassuolo al Sassuolo. L’incubo neroverde per il Milan si spiega anche con una curiosa statistica. I rossoneri infatti per la prima volta in questa stagione hanno perso punti dopo essere andari in situazione di vantaggio.

Fino ad ora infatti il Milan aveva sempre vinto ogni volta che era passata in vantaggio. Un record per la squadra di Pioli, interrotto proprio oggi da un arrembante Sassuolo. I neroverdi sono stati capaci di interrompere questa statistica. E non solo…

Il Sassuolo di Dionisi infatti è riuscito ad interrompere una statistica che era iniziata proprio contro il Sassuolo. L’ultima gara di campionato non vinta dal Milan dopo essere stato in vantaggio risaliva infatti allo scorso Aprile, sempre contro il Sassuolo al Meazza (1-2).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, anche Berardi bestia nera

Il Sassuolo insomma si dimostra una vera e propria bestia nera per il Milan. Tra le fila neroverdi c’è inoltre da registrare un’altra statistica che di certo non farà piacere ai tifosi neroverdi: la vena realizzativa di Berardi.

LEGGI ANCHE >>> La nuova squadra di Haaland che fa arrabbiare CR7

L’attaccante classe ’93 quando vede rossonero va quasi sempre a segno. La rete del definitivo 3-1 siglata oggi è infatti la 10a rete contro i rossoneri. Un bottino di tutto rispetto per Berardi che continua così la sua opera di “punizione” del Milan.