“Un peccato che…”: PSG, Pochettino triste per il campione italiano

Il tecnico Mauricio Pochettino parla dell’infortunio di Marco Verratti. Un nuovo stop per il centrocampista italiano.

Non c’è storia in Ligue 1. Il PSG di Mauricio Pochettino ha uno straordinario vantaggio sulle squadre immediatamente dietro in classifica: è primo a 37 punti mentre il Nizza, secondo, ne ha 26 con una partita in più. Tuttavia, lo scenario è diverso in Champions League, dove la squadra di Parigi ha perso l’ultimo match contro il Manchester City.

PSG, Pochettino parla dell’infortunio di Verratti

Il tecnico Pochettino ha presentato in conferenza stampa il match contro il Saint-Etienne, esprimendo delle considerazioni anche in merito alle assenze in rosa, principalmente Verratti e Draxler. Proprio prima del match di Champions League il centrocampista italiano aveva accusato un dolore e gli esami strumentali successivi hanno evidenziato una lieve lesione al quadricipite. Un infortunio che pare lo terrà lontano dai campi per tre settimane.

L’allenatore ha parlato così ai media del calciatore italiano: “Gli infortuni nel calcio succedono, Verratti è un giocatore importante per noi e lo è stato anche per tutti i precedenti tecnici. È stato un giocatore fondamentale da quando è entrato a far parte del club. È un peccato non si possa contare su di lui. Speriamo che possa trovare questa continuità con la squadra per giocare regolarmente; restiamo positivi e ci auguriamo che sia il suo ultimo infortunio”.