Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Sassuolo e Napoli-Lazio

Via alla domenica della 14° giornata di Serie A: dove seguire i match tra DAZN e SKY? Di seguito nel dettaglio.

L’Inter ha camminato sul velluto contro il Venezia, portandosi a -1 da Napoli e Milan, attese oggi in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021-22. La Juventus, invece, decisamente non ingrana in quest’annata e soccombe per 1-0 contro l’Atalanta, subendo la rete di Duvan Zapata. Pareggio in Cagliari-Salernitana, mentre a sorpresa l’Empoli vince il derby toscano con la Fiorentina e la Sampdoria s’impone 3-1 contro il Verona.

Serie A, dove seguire i match della 14° giornata tra DAZN e SKY

Udinese-Genoa aprirà la domenica con mister Sheva già costretto a portare a casa risultati, poiché i rossoblu stanno vivendo una stagione quasi da incubo. Tutta l’attenzione però sarà catalizzata su Napoli-Lazio, che chiuderà la giornata. Gli azzurri sono reduci da due sconfitte, una contro l’Inter e l’altra di Europa League contro lo Spartak Mosca. Devono dare una forte risposta nella serata dedicata a Diego Armando Maradona. Proprio in onore dell’ex Pibe de Oro ci sarà uno spettacolo intorno alle 19:00 e sugli spalti sarà presente anche il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. In calendario anche Milan-Sassuolo, Spezia-Bologna e Roma-Torino.

Dove seguire i restanti match di Serie A? Di seguito nel dettaglio:

Udinese-Genoa (ore 12:30): DAZN e SKY

Milan-Sassuolo (ore 15:00): DAZN

Spezia-Bologna (ore 15:00): DAZN

Roma-Torino (ore 18:00): DAZN

Napoli-Lazio (ore 20:45): DAZN