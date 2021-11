“Questa maglia di Maradona implica due reati”: Tancredi Palmeri spiazza

Le maglie di Maradona di Tancredi Palmeri. Rivelazione in diretta Twitch: spunta la maglia segreta. Manca un dettaglio particolare.

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di SerieANews durante la consueta diretta Twitch in onda sul nostro canale. Palmeri ha rivelato in diretta un retroscena su una maglietta storica appartenuta a Diego Armando Maradona.

Tancredi Palmeri, rivelazione in diretta Twitch sulla maglia di Maradona

Ecco quanto dichiarato: “C’è una chicca assoluta alle mie spalle. Questa maglia implica due reati, non commessi da me. Non posso andare nei dettagli, le cose non sono in prescrizione. E’ accaduto tutto cinque o sei anni fa. Prima di scartarla e prenderla l’ho lasciata impacchettata per un anno per non essere coinvolto in niente. Sono stati fatti un paio di reati. Questa è la maglia, il numero si vede. Qual è la particolarità di questa maglietta? E’ utilizzata. Questa è la maglia utilizzata nel 1978, ma non vedete qualcosa di strano? Non c’è la stelletta del Mondiale“.

Poi prosegue: “Sapete perché? Questa è la maglia del Mondiale Under 20 del 1979 vinto dall’Argentina di Maradona. Non poteva avere le stellette, perché a quel tempo non venivano apposte a livello giovanile. Il giro che ha fatto questa maglia coinvolge due crimini, non miei ma di altre persone. Una di queste due è sotto copertura (ride, ndr). Non sto scherzando, ma è troppo presto per fare nomi e cognomi”.