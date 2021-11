“Per caso vorresti…”: Wanda Nara, la clamorosa novità per Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero coronare la riconciliazione con il sesto figlio? É questa la domanda che in qualche modo l’imprenditrice pone alla loro Isabella.

Dal divorzio alla dolce attesa. I colpi di scena nella relazione tra il calciatore Mauro Icardi e l’imprenditrice Wanda Nara sono sempre all’ordine del giorno. Dopo settimane turbolente a causa del tradimento non consumato dell’argentino con l’attrice, China Suarez, c’è stata la pace sebbene a momenti alterni. Pare, infatti, che la coppia non abbia ritrovato completamente la serenità ma stia vivendo alti e bassi, in attesa di capire che futuro dare al loro matrimonio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, presto genitori?

D’altronde Wanda Nara ha deciso qualche giorno fa di rendere ancor più mediatica la situazione, concedendo un’intervista all’amica Susana Gimenez per il canale ‘Telefe’, aprendo le porte della sua casa di Parigi. Nell’occasione ha dispensato dettagli sulla separazione poi ricucita col marito e pare che Maurito non abbia del tutto gradito questa confessione. Tuttavia, attraverso i social la Nara ha trovato ancora una volta il modo per mandale segnali che rivolgano l’attenzione sul futuro della coppia.

La modella imprenditrice ha condiviso su Instagram delle storie con la figlia Isabella, alla quale ha chiesto se le facesse piacere avere un altro fratellino/sorellina. La bimba ha risposto chiaramente di no, adducendo una motivazione abbastanza simpatica: “Siamo cinque! Se fossimo tre fratellini, mi piacerebbe averne altri due ma già siamo cinque…”. La moglie di Icardi ha insistito ancora un po’ prima di interrompere il video. Annuncio di un arrivo in vista o ennesima provocazione/messaggio subliminale? Viene da rispondere: alla prossima puntata!