“Valutazioni strategiche”: Marotta si espone sul rinnovo di Brozovic

Nel corso di un incontro con i cronisti Beppe Marotta ha parlato di tanti temi, partendo dalla questione stadio al rinnovo di Brozovic.

In casa Inter la situazione sembra essere sempre più serena e l’ad del club Beppe Marotta ha rilasciato questa sera alcune dichiarazioni a cronisti locali. Il dirigente nerazzurro ha parlato di tanti temi, sia della questione relativa al nuovo stadio che la situazione del rinnovo del centrocampista croato Marcelo Brozovic.

“Sono sempre ottimista, mi aspettavo questo inizio di stagione con qualche difficoltà ma credevo anche di proseguire positivamente perchè abbiamo una squadra ed un tecnico di valore. Questione stadio? Lo stadio rappresenta un asset importante per la società e porta tante conseguenze positive, inoltre rappresenta la nostra casa”.

Inter, le parole di Marotta su Brozovic

Nel corso dell’intervista Marotta ha parlato anche del rinnovo legato a Marcelo Brozovic ed ha provato a chiarire il motivo per cui si è arrivati cosi ‘tardi’ sul rinnovo di contratto:

“Queste sono valutazioni che si fanno in modo strategico, non è la prima volta che è un club arriva ad affrontare questo problema, questa situazione ad un anno dalla scadenza. Ma non è assolutamente nulla di compromettente se esistono i presupposti per poter continuare”.