Il Pallone d’Oro consegnato a Messi ha scatenato un putiferio

Lionel Messi ha vinto il settimo Pallone d’Oro davanti a Robert Lewandowski e questa scelta ha fatto letteralmente infuriare il web.

Si è tenuta questa sera la premiazione per il Pallone d’Oro 2021 e alla fine i rumors della vigilia sono stati rispettati. Lionel Messi ha conquistato il settimo Pallone d’Oro battendo sul filo il centravanti polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Al terzo posto si è classificato il centrocampista della Nazionale e del Chelsea Jorginho.

Il campione argentino ha vinto soprattutto dopo la conquista della Coppa America, il suo primo titolo con la maglia della Nazionale, una vittoria ottenuta dopo un’attesa durata tantissimi anni.

Era l'anno giusto per darlo "alla carriera", se non darlo a Lewandowski.

E invece no, hanno fatto la pagliacciata. #BallonDor — Ale Atorio (@_bikeyz_) November 29, 2021

Messi-Lewandowski, un dibattito che fa discutere

Come capita ogni anno la scelta del Pallone d’oro ha generato numerose polemiche e soprattutto ha generato un vero e proprio putiferio sul mondo social. Tanti tifosi ed anche media stranieri sembravano sicuri che questa fosse la volta buona per Robert Lewandowski. Il polacco già lo scorso anno realizzò un’annata straordinaria, ma la premiazione e la competizione non fu realizzata a causa del Covid-19.

Soprattutto su Twitter si sono scatenate diverse polemiche e gli organizzatori del Pallone d’Oro sono stati ampiamente criticati.