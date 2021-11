Inter, è sfida alla Juve per il nuovo talento del calcio mondiale

Inter e Juve hanno messo nel mirino il giovane e talentuoso attaccante del River Plate Julian Alvarez. Pronta una sfida di calciomercato.

Il centravanti del River Plate Julian Alvarez è uno dei talent più promettenti del calcio mondiale e sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed europei. La Juve segue l’argentino da tempo, ma negli ultimi tempi sembra essersi mossa seriamente anche l’Inter.

I nerazzurri sono da sempre molto attenti al mercato sudamericano e dopo attaccanti come Icardi e Lautaro Martinez vogliono continuare questa tradizione sudamericana. Il vice presidente Javier Zanetti può aiutare per effettuare quello che potrebbe essere il colpo dell’estate. Lo riporta il quotidiano Olè.

Inter, si prova a svecchiare il reparto offensivo

Mentre la Juve è al lavoro per trovare un sostituto adeguato di Cristiano Ronaldo, partito in extremis questa estate, il club nerazzurro attuerà questa estate un importante operazione di svecchiamento del reparto offensivo.

Da un lato Joaquin Correa non convince ancora e dall’altro soprattutto sia Edin Dzeko che Alexis Sanchez sono avanti con l’età e l’Inter lavora per sostituire l’attaccante cileno in scadenza di contratto il prossimo giugno. Alvarez è monitorato costantemente e potrebbe essere il nuovo colpo sudamericano.