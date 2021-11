“Rispondo ai pappagalli che…”: Buffon furioso in diretta a Sky

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato nel post-match della partita col Como ai microfoni di SKY, dopo aver parato un rigore fondamentale.

Un pareggio tra Como e Parma che potrebbe essere poco soddisfacente per i ducali, considerato che si trovano nella metà pericolosa della classifica, quella destra. Eppure per Gigi Buffon la serata è stata da incorniciare. Se Gliozzi è stato autore della rete dell’1-1, è stato l’ex portiere della Juventus a negargli la personale doppietta, parando un rigore spartiacque.

Parma, Buffon para un rigore decisivo e risponde ai “pappagalli”

È il terzo penalty su sei in stagione che Buffon neutralizza e a 43 anni significa che, al di là del talento, ci sono delle abilità e dei trucchetti che bisogna saper conoscere e attivare nel momento giusto. “Il passo dentro la riga di porta, quando si calciano i rigori, ti dà la possibilità di fare una finta. Partendo dalla riga con una finta sono già fuori. È un piccolo escamotage”, ha infatti spiegato l’estremo difensore al Club di ‘SKY’.

Una lezione in diretta, ma anche la ghiotta occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. All’emittente, infatti, Buffon poi dichiara: “Ho sempre giocato per i tifosi. Sono lontano, mi pare, dal non essere un pararigori, ma bisogna stare zitti e lavorare. La vita ti dà sempre modo di rifarti. Dopo Lecce, quando perdevamo 4-0 a fine primo tempo, mi è toccato sentire due pappagalli chiedere perché Buffon non abbia smesso. Dovrei smettere perché un tempo è andato male e tutte le altre partite non hanno valore? Mi aggrappo allo stupidotto che dice certe cose e gliela faccio pagare”.