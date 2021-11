“Devono uscire dalla Champions”: Milan, il suggerimento inaspettato

Il Milan è secondo in classifica dopo la sconfitta col Sassuolo. Paolo Di Canio suggerisce di concentrarsi solo sul campionato.

Il passo falso del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo di Alessio Dionisi ha fatto infuriare i tifosi rossoneri. La squadra lombarda, dopo la vittoria del Napoli, non è più in cima alla classifica generale di Serie A. I rossoneri sono al secondo posto in elenco e devono ora rincorrere gli azzurri, senza dimenticare che alle loro spalle ci sono i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. Qual è il problema del Milan ha provato a dirlo Paolo Di Canio che, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ ha analizzato il momento della squadra di Pioli.

Milan, il suggerimento di Di Canio

Ecco quanto dichiarato: “Secondo me il Napoli ha più possibilità di arrivare in fondo se può preparare i match senza impegni infrasettimanali. Ibrahimovic e Giroud, infatti, hanno la tendenza ad infortunarsi”.

“E’ ovvio che poi speriamo tutti che possano superare il girone, ma secondo me non è un dramma uscire dalla Champions per concentrarsi solo sul campionato. Uscire non sarebbe il massimo per il blasone del Milan, ma i rossoneri ci guadagnerebbero”.