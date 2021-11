Non solo l’infortunio, Neymar l’ha combinata ‘grossa’: la rabbia del PSG

Neymar resterà fermo per due mesi dopo l’infortunio rimediato contro il Saint-Etienne. Il brasiliano è al centro anche di una polemica.

Il PSG è riuscito a rimontare il gol di svantaggio e a vincere contro il Saint-Etienne per 1-3, rafforzando ancora di più il primato in Ligue 1. La squadra di Pochettino adesso ha ben dodici punti di vantaggio sul Rennes secondo. Messi è stato tra i protagonisti, visto che è stato l’autore dei tre assist per la doppietta di Marquinhos e la rete di Di Maria.

Unica nota stonata della partita di ieri per il PSG riguarda l’infortunio di Neymar. Il brasiliano è stato costretto ad uscire in lacrime nei minuti finali della partita per un bruttissimo infortunio alla caviglia. Le immagini dell’infortunio hanno fatto il giro del mondo. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del club francese sul fuoriclasse:

PSG, Neymar criticato per aver partecipato ad una festa dopo l’infortunio

“Gli esami effettati da Neymar jr hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra con lesioni ai legamenti. Si prevede un’indisponibilità di circa 6-8 settimane”. Il brasiliano, nonostante l’infortunio, in queste ore è bersagliato dalle critiche per aver partecipato ad una ‘festa’ nelle ore successive alla gara contro il Saint-Etienne.

In Brasile è circolata una foto sui social che ritrae Neymar con il cantante brasiliano Jottape. L’incontro sarebbe durato fino alle 6.30 del mattino, visto che l’artista ha pubblicato varie immagini sui propri canali social. Il calciatore ritornerà in campo nel 2022, ma i tifosi del PSG non hanno accettato di buon grado questa ‘festa’.