“Non gioca da cinque mesi”: Pallone d’Oro, l’attacco dalla leggenda

In serata sarà assegnato il Pallone d’Oro 2021. Il favorito numero uno è Messi, ma Papin, ex giocatore del Milan, non è d’accordo.

In questi minuti già sono stati ufficializzati i primi nomi dei 30 candidati che non vinceranno il Pallone d’Oro. Da segnalare la 29esima posizione di Modric, campione in carica, e la 26esima di Barella. Ci sono anche altri quattro calciatori italiani in corsa per il trofeo: Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

Il super favorito per la vittoria finale è Messi, seguito da Lewandowski. In molti si stanno pronunciando su chi assegnerebbero il Pallone d’Oro. Dani Alves ha espresso la sua preferenza per Eriksen: “Lo darei a lui, visto tutto quello che ha passato”. Anche Jean-Pierre Papin, ex giocatore del Milan e vincitore nel 1991 del trofeo, ha espresso la sua:

Pallone d’Oro, Papin: “Messi? Non dovrebbe vincerlo, non gioca da cinque mesi”

“Pallone d’Oro a Messi? Non gioca da cinque mesi. Ho notato che si parla di lui e sinceramente non capisco il motivo. Da quando è riuscito a vincere la Copa America con l’argentina cosa ha fatto? E’ riuscito a segnare un gol in campionato e tre in Champions League”. L’ex Marsiglia ha poi concluso il suo intervento:

“Messì è uno dei migliori della storia del calcio, ma quest’anno non merita di vincere il Pallone d’Oro. Non ho niente contro di lui. Se dovesse vincerlo lui nel 2021, significherebbe svalutare questo trofeo perché vorrebbe dire che non si dà la possibilità ad altri calciatori di livello di riuscire a vincerlo”.