“Come ti permetti, cancella”: Donnarumma, tweet di Kjaer e scoppia il caos

Milan, tifosi scatenati dopo il tweet di Kjaer per Donnarumma. Alcuni supporters chiedono la cancellazione del post social.

Ieri sera è stato assegnato il Pallone d’Oro. A trionfare, ancora una volta, è stato Lionel Messi. L’attaccante argentino ha vinto la competizione e sbaragliato la concorrenza per la settima volta. Tra i tanti calciatori in lista anche diversi italiani, tra cui Jorginho, finito terzo nella classifica generale, e Gianluigi Donnarumma, vincitore del Trofeo Yachine. Il portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain è stato eletto ‘miglior portiere dell’anno‘. Con ogni probabilità, a farlo trionfare è stata anche la vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, visto che a Parigi, per il momento, è relegato alla panchina. La titolarità dei pali, infatti, è di Keylor Navas, classificatosi solo ottavo nella stessa classifica.

Donnarumma, il messaggio di Kjaer

La vittoria di Donnarumma è stata festeggiata da tantissimi tifosi italiani. Chi, però, ovviamente, non ha un buon ricordo del portiere campano è la tifoseria del Milan. Una parte dei supporters rossoneri non ha digerito l’addio a parametro zero in estate e nutre ancora un bel po’ di rancore per la fine della storia d’amore.

In ogni caso, dopo il successo di ieri, anche Simon Kjaer, difensore del Milan, ha voluto complimentarsi con Donnarumma. Sul proprio profilo ‘Twitter’ ha scritto poche e semplici parole: “Bravo, amico mio”. Un commento che non è andato giù ad alcuni tifosi milanesi che, prontamente, non hanno esitato nel chiedere la cancellazione del post: “Simon cancella per piacere, grazie”. E poi ancora: “Ma come ti permetti?”, “Cancella immediatamente”.