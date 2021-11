“Ci sono stati pranzi…”: Milan, l’ammissione che poteva cambiare tutto

Intervista di Libero a Beppe Marotta, ad dell’Inter. Il dirigente nerazzurro svela il corteggiamento del Milan ai tempi della Juventus.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne di ‘Libero’. Il dirigente nerazzurro, oltre a toccare il tema ‘plusvalenze’ che scuote la Serie A, ha parlato del proprio futuro, della questione societaria ed ha svelato anche alcuni retroscena inediti.

Inter, il retroscena di Marotta sul Milan

Passaggio sul passato alla corte della Juventus: “Se Agnelli ha fatto male a mandarmi via? C’è un ciclo per giocatori ed allenatori. E’ giusto ci sia anche per i dirigenti. Sono molto contento di essere all’Inter”.

Poi prosegue, svelando l’interesse dell’altra squadra di Milano, il Milan: “Se mi hanno cercato anche i rossoneri? Le conoscenze con i dirigenti del Milan ci sono e sono anche buone. Ci sono stati dei pranzi e delle cene in cui si parla di tutto. Ma io ai tempi ero alla Juventus e non ho dato spazio ad alcuna apertura”. Chiosa finale sul rinnovo con l’Inter: “Firma fino al 2025? Vuoi sapere troppo…”.