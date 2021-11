Juventus, le rassicurazioni non bastano: gli effetti dell’indagine sulla Borsa

La Juventus ed Andrea Agnelli sono nei guai. Il caso plusvalenze fa crollare il titolo in borsa: ieri -6.34% dopo la notizia dei conti truccati.

Andrea Agnelli e la Juventus sono nei guai fino al collo. Dopo il caso plusvalenze che ha generato un vero e proprio caos, il presidente del club bianconero deve fare i conti, ora, anche con il crollo del titolo in Borsa. Come se indagini ed interrogatori non bastassero già a minare la serenità dell’ambiente.

La Juventus crolla in Borsa

Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, le rassicurazioni di Andrea Agnelli non bastano. Il presidente ha incontrato i dipendenti del club, i giocatori, lo staff tutto per dire loro che è tutto ok. Tutto ok tranne, forse, tranne il titolo in Borsa che crolla e porta con sé perdite ingenti.

Dopo il blitz di venerdì scorso nella sede della società bianconera, ieri il titolo in Borsa ha fatto registrare -6,34%. Il crollo è arrivato poco dopo la notizia che i conti della società potrebbero essere stati truccati. La Juventus non è l’unico club a rischiare grosso. Secondo l’edizione odierna del quotidiano, sarebbero sei le squadre di Serie A finite nel mirino.