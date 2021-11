Serie A, non solo la Juve: sei club rischiano grosso

L’inchiesta sulle plusvalenze fittizie che riguarda la Juventus potrebbe presto coinvolgere altri cinque club della Serie A. Che ora tremano.

Benché indagata anche a livello penale, in quanto società quotata in borsa, la Juventus non sarebbe certo l’unica società di Serie A coinvolta nell’inchiesta che intende vederci chiaro sulle cosiddette “plusvalenze fittizie”, o gonfiate, che negli ultimi anni avrebbero tenuto in piedi i conti di numerose società.

Tra queste anche il Napoli di De Laurentiis, spesso indicato come modello virtuoso e che invece secondo l’Equipe avrebbe pagato Victor Osimhen soltanto 36 milioni rispetto agli 81 dichiarati, coinvolgendo nell’affare anche diversi giocatori della Primavera e il terzo portiere Karnezis e iper-valutandoli.

Serie A, a tremare ora sono sei squadre

E che dire del Genoa? Il Grifone avrebbe intrapreso scambi con la Juventus per 123 milioni di euro, di cui appena 25 reali. Come reali sarebbero soltanto 5 dei ben 78 milioni che sarebbero passati dal club ligure all’Inter. Secondo quanto riportato da Repubblica sarebbero almeno 6 i club di Serie A che oggi rischiano grosso, se non a livello penale – la Juventus è quotata in borsa – almeno a livello sportivo.

Tra questi anche l’Atalanta. Nel mirino degli inquirenti la sospetta operazione che ha portato agli acquisti da parte della Dea prima di Romero e poi di Demiral dalla Juventus. Trasferimenti che gli orobici avrebbero fatto soltanto dopo aver sottoscritto un accordo privato non permesso come riportato dall’Ansa.

Insomma: Juventus, Inter, Atalanta, Napoli, Genoa e Sampdoria – anche in questo caso per diversi scambi sospetti di Primavera con i bianconeri – rischiano grosso, così come rischia la credibilità di un calcio italiano. Che fatica a rialzarsi e che sembrerebbe aver vissuto ancora una volta al di là delle proprie possibilità.