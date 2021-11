“Offerta folle…”: Inter, il Newcastle fa sul serio per il big

Marcelo Brozovic è ancora in trattative per il rinnovo con l’Inter. Ma su di lui potrebbe piombare il Newcastle degli sceicchi sauditi.

In queste settimane Giuseppe Marotta è alle prese con una serie di situazioni per quanto riguarda i rinnovi. Tra prolungamenti chiusi e contratti che invece sono ancora lontani dalla firma, c’è la situazione di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista, in scadenza il prossimo giugno, è ancora seduto al tavolo delle trattative. Di questa situazione, stando a quanto riporta The Athletic, ne potrebbe approfittare il Newcastle, tanto a fare un’offerta “folle”.

Il club recentemente acquistato dagli sceicchi sauditi sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto un’offerta importante, sia al club che al giocatore. L’Inter, che non ha intenzione di accontentare le pretese attuali di Brozovic, una richiesta di 7,5 milioni a stagione, potrebbe quindi pensare seriamente ad un addio.

Marotta e l’ottimismo su Brozovic. Fino a ieri…

La notizia di un interessamento del Newcastle sembra aver colto alla sprovvista gli stessi dirigenti dell’Inter. Era infatti opinione comune tra i dirigenti nerazzurri che una soluzione si potesse trovare. Solo ieri infatti Marotta si sbilanciava positivamente sul rinnovo di Brozovic:

“Queste sono valutazioni che si fanno in modo strategico, non è la prima volta che è un club arriva ad affrontare questo problema, questa situazione ad un anno dalla scadenza. Ma non è assolutamente nulla di compromettente se esistono i presupposti per poter continuare”.