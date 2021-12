Juventus, brutte notizie anche dal calciomercato: “Incontro a sorpresa”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole ancora provare a rinnovare Vlahovic: ripreso il dialogo con l’agente del serbo Ristic

Dodici gol in quindici giornate. Non si può proprio dire che Dusan Vlahovic stia facendo una stagione negativa alla Fiorentina a causa delle tantissime voci su di lui. La crescita dell’attaccante serbo è inarrestabile.

Dopo meno di quattro mesi dall’inizio del campionato, il bottino raggiunto gli consente di mettere nel mirino anche quello realizzato nella scorsa stagione (20 reti). A patto, tuttavia, che Vlahovic possa concludere la stagione in Italia. Un aspetto non totalmente garantito.

Se da un lato il calciatore va a caccia di record, dall’altro, la formazione viola punta a quel rinnovo per niente facile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina: Rocco Commisso spinge per blindare ancora Vlahovic, l’alternativa è una soluzione condivisa

Gli ultimi aggiornamenti sulla telenovela del rinnovo dell’attaccante serbo (contratto in scadenza a giugno 2023) sono stati dati dal ‘Corriere Fiorentino’, che ha spiegato come il presidente Rocco Commisso, tornato in Italia, sta spingendo per riallacciare i rapporti con l’entourage di Vlahovic. Sono due gli effetti che si tenta di raggiungere, uno escluderebbe l’altro: raggiungere un’intesa per il rinnovo oppure trovare una soluzione condivisa tra le parti per il futuro.

La Fiorentina continua a vagliare la possibilità di una cessione in Inghilterra già a gennaio. La Juventus, con cui Vlahovic avrebbe già un accordo, sta vivendo una fase difficile.

I viola quindi provano ad approfittarne per rompere la situazione di stallo. Non è da escludere a questo punto un rilancio, dopo che la Fiorentina si è già spinta mettendo sul piatto un ingaggio da cinque milioni netti a stagione per quattro anni nel corso della sua ultima offerta. Una offerta che avrebbe anche fissato una clausola di rescissione da 75 milioni di euro per il bomber viola.

LEGGI ANCHE >>> “Non esiste che…”: Donnarumma, Ibrahimovic spiazza tutti

Ieri mattina, intanto, il dg della Fiorentina Joe Barone ha incontro Darko Ristic, l’agente dell’attaccante serbo, in un bar di Firenze. Un incontro che ha consentito di riavere degli approcci dopo alcuni mesi di interruzione del dialogo.