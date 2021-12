Juve, dalla Premier pronti a farsi sotto: “Vogliono due big”

A gennaio potrebbero esserci dei cambi nella rosa della Juventus: de Ligt e Chiesa sono seguiti dal Chelsea.

Con questa complicata stagione in corso, tra risultati e questioni giudiziarie, per la Juventus il calciomercato di gennaio potrebbe vedere dei cambiamenti in rosa. Alcuni calciatori infatti potrebbero anche decidere di cambiare aria o la stessa società di cederli per ricavare un conguaglio economico importante nel processo di rifondazione della rosa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, de Ligt e Chiesa nel mirino del Chelsea

Secondo le informazioni che riferisce il ‘Daily Mirror’, il Chelsea avrebbe messo gli occhi su due grandi protagonisti bianconeri, Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. Nel caso del 22enne difensore sicuramente c’è da considerare la possibilità di lasciarlo partire. La Juventus cercherà di conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League, ma la risalita in classifica non è semplice. Perciò de Ligt, tra coloro i quali hanno maggior mercato, potrebbe essere sacrificato.

LEGGI ANCHE >>> “Serie A, sta per cambiare tutto”: Juventus e plusvalenze, cosa succede

Diverso il discorso relativo a Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è infortunato. Lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, che in pratica dovrebbe permettergli di rientrare a pieno regime nel 2022, dopo la sosta natalizia. Si tratta di un tassello fondamentale anche per l’Italia di Mancini, in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali. Difficile prospettare un addio a gennaio ma tutto è possibile in tempi di mercato.