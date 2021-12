“Purtroppo devo fermarmi…”: Gasperini gelato dal top dell’Atalanta

Slitta a gennaio il rientro in campo di Gosens, fermato da un nuovo infortunio. Il tecnico dell’Atalanta Gasperini preoccupato.

La sua ultima apparizione con la maglia dell’Atalanta è datata 29 settembre. Poi, di fatto, Robin Gosens è uscito dai radar nerazzurri a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra che sta faticando a smaltire. Il tedesco sembrava essere sul punto di rientrare contro la Juventus, ma poi il tecnico Gian Piero Gasperini ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati in modo tale da continuare a valutare le sue condizioni.

Atalanta, che guaio per Gasperini: Gosens torna a gennaio

I segnali positivi sperati non sono arrivati ed così il tecnico è stato costretto a fare a meno di lui pure nella sfida che ha visto i nerazzurri battere 4-0 il Venezia nell’ultimo turno di campionato. Quando tornerà quindi il giocatore? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso calciatore, attraverso un post pubblicato su Instagram teso a fare il punto della situazione. “Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema nell’allenamento che mi costringerà a stare fermo dì nuovo”.

Il 2021 di Gosens, in pratica, si può considerare concluso. “Ho lavorato duro per rientrare al più presto però questo purtroppo succede. Mi spiace molto per la squadra e i tifosi! Darò tutto me stesso per rientrare al più presto e fare quello che amo dì più”. Ora resta da vedere quando effettivamente l’esterno potrà ricominciare a calcare il rettangolo verde: probabile, salvo ulteriori problemi, che avvenga tra la metà e la fine del mese di gennaio.