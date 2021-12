“Capienza ridotta…”, il Covid non lascia scampo al campionato

L’aumento esponenziale dei casi Covid in Germania ha costretto alla stretta: in Baviera e Sassonia si va verso le porte chiuse.

Il Covid fa paura in Germania. L’aumento esponenziale dei contagi sta spingendo la autorità verso strette sempre maggiori. Con le squadre che fanno i conti con diverse positività e con il weekend del Kassiker alle porte, la federcalcio tedesca, in accordo con le autorità politiche e sanitarie, si sta orientando verso il pugno duro.

I 73mila contagi giornalieri hanno già provocato una prima stretta. Dal prossimo weekend la capienza non potrà superare le 15.000 presenze per gli impianti più grandi, mentre per quelli di dimensioni minori non si potrà comunque andare oltre il 50%.

La decisione è stata presa di comune accordo tra tutti i Land e quindi è immediatamente applicabile all’intero territorio federale. Anche se non solo escluse misure maggiori a livello locale.

Covid, Baviera e Sassonia verso le porte chiuse

Ad esempio Baviera e Sassonia sono i due Land dove si registrano il maggior numero di contagi. Accanto alle norme emanate e livello federale, le due regioni potrebbero quindi applicare una stretta maggiore.

La Baviera in particolare potrebbe a breve arrivare al porte chiuse. Una scelta che avrebbe ripercussioni anche a livello europeo, visto che a Monaco l’8 dicembre è prevista la partita di Champions League tra i padroni di casa del Bayern e il Barcellona.